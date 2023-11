Verbania, va in pensione Quentin, il cane finanziere

Quentin, il cane antidroga della guardia di finanza di Verbania, va in pensione dopo 12 anni di servizio alla caserma Simonetta. Di razza pastore tedesco grigione, era entrato a far parte delle fiamme gialle all'età di un anno e mezzo.

Nel corso degli anni, con il suo fiuto, ha contribuito al ritrovamento di importanti quantitativi di droga. Diversi gli scenari in cui è stato utilizzato: dal valico di Piaggio Valmara, al confine con la Svizzera, alle stazioni ferroviarie, dallo svincolo dell'autostrada A26 agli sbarchi dei traghetti, risultando utile anche in attività con polizia e carabinieri.

Ora vivrà a casa del suo istruttore.



