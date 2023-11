Valditara, 'stragrande maggioranza giovani non bulli e violenti'

"Anche in giornate brutte, tragicamente segnate da fatti terribili di cronaca, voglio dire abbiate fiducia, e abbiamo fiducia, nei nostri giovani perché non sono, nella stragrande maggioranza, il bullo e il violento.

Ci sono tanti giovani meravigliosi che hanno la luce e il sorriso sul volto e ne incontro tanti nelle nostre scuole. E' da loro che dobbiamo partire sapendo che abbiamo questo dovere forte di sottolineare nelle nostre scuole la cultura del rispetto". Così il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, intervenuto all'istituto alberghiero Maggia di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) in Piemonte.



