Terzo Valico, apre 'cantieri parlanti' del Tronco Piemonte

Il gruppo Fs 'apre' i cantieri del Tronco Piemonte del Terzo Valico dei Giovi che oggi, ad Arquata Scrivia (Alessandria), hanno ospitato il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, il commissario straordinario dell'opera, Calogero Mauceri e i rappresentanti delle istituzioni locali.

Prosegue così il progetto 'Cantieri Parlanti', con cui il gruppo racconta le opere in via di realizzazione con le risorse del Pnrr e non solo. Cantieri che diventano hub di comunicazione e aggregazione, spazi informativi facilmente identificabili attraverso il claim 'L'Italia del futuro è in corso'. Si aprono agli stakeholder e ai cittadini per raccontare lo stato di avanzamento, condividere obiettivi e criticità. Cantieri digitali, con un sito dedicato alle opere strategiche del Paese, da cui è possibile seguire live le attività (attraverso le webcam).

Il progetto è ideato e realizzato dal gruppo Fs (con le società Rfi e Italferr), in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i commissari straordinari di governo e le imprese coinvolte. Un'operazione di trasparenza, oltre che di informazione, per illustrare i vantaggi dell'opera e fornire dati aggiornati grazie a pannelli esplicativi collocati all'interno dei cantieri, visibili alla cittadinanza e a chi transita sulle linee e sulle strade limitrofe.



