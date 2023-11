Teatro Stabile Torino, biglietti scontati per il Black Friday

Il Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale attiva, anche quest'anno, una promozione in occasione del Black Friday, offrendo biglietti a prezzi agevolati per gli spettacoli della Stagione 2023/2024.

La promozione sarà attiva a partire dalle ore 00:00 di venerdì 24 novembre fino alle ore 24 di domenica 26 novembre e sarà possibile acquistare i biglietti scontati per alcune recite degli spettacoli inseriti nel cartellone 2023/2024: per i titoli in programma al Teatro Carignano il prezzo in promozione sarà di 17 euro, mentre per quelli al Teatro Gobetti e alle Fonderie Limone di Moncalieri il prezzo sarà di 15 euro (prezzo online, escluse commissioni).

I biglietti in promozione saranno acquistabili sia online, sia sulla App, sia presso la Biglietteria del Teatro Stabile di Torino (Teatro Carignano, piazza Carignano 6 - Torino) che, per l'occasione, farà un'apertura straordinaria venerdì 24 novembre dalle 10 alle 19. La promozione sarà valida fino a esaurimento dei posti disponibili.



