Questura si colora d'arancione contro la violenza sulle donne

La Questura di Torino ha aderito all'iniziativa promossa dall'associazione 'Soroptimist International Italia', che in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ha proposto di illuminare simbolicamente di arancione la facciata dello storico palazzo di corso Vinzaglio.

All'iniziativa erano presenti oltre al questore Vincenzo Ciarambino, l'assessora regionale Chiara Caucino, l'assessora comunale Gabriella Nardelli, Luca Bolatti del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, Erica Varese Baudino e Leila Picco di Soroptimist.

"Credo che sia importante che oggi ci ritroviamo qua riuniti tutti insieme rispetto a una tematica che purtroppo è sempre più di attualità - ha spiegato Caucino - In questi ultimi giorni è accaduto un fatto tragico che colpisce tutti noi, come donne, come mamme e come genitori - ha continuato Caucino -. Noi ci siamo attivati sull'argomento. Abbiamo una rete di supporto tra le più importanti a livello regionale. Stiamo parlando di 81 sportelli, dove le donne vittime di violenza possono rivolgersi, di 13 case rifugio, di 12 centri antiviolenza. Negli ultimi anni abbiamo avuto più di tremila donne che sono state prese in carico dai nostri servizi. Ma in un'ottica preventiva è importante lavorare sulla famiglia".

"Sono importanti i momenti di ascolto da parte delle vittime - ha detto Nardelli - Grazie a una serie di co-progettazioni con il terzo settore abbiamo ampliato queste reti per far conoscere a queste donne la possibilità che c'è un'alternativa nel cambiare vita e soprattutto che bisogna denunciare".



