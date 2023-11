Pollai e arredi giardino green, azienda torinese usa cellulosa

Un'azienda di Giaveno (Torino), la IT Design, leader nella ricerca di tecnologie innovative per industria e artigianato, ha sperimentato un utilizzo della cellulosa - materiale impiegato in cosmetica, edilizia, farmaceutica e tessile - per realizzare arredamenti da giardino e pollai "completamente ecosostenibili e a zero impatto ambientale".

L'azienda ha realizzato due gamme di prodotti, 'Cucciolotta' e 'PoliLine Garden'. "Con la crescente sostenibilità planetaria, l'obiettivo è massimizzare la durabilità dei manufatti in ambiti di primaria attenzione quali allevamenti e aree verdi. - spiegano i titolari dell'azienda, i fratelli Polito - Un po' come accadeva nel boom economico postbellico quando un prodotto come un frigo, una lavatrice o un'auto era per sempre. Per questo il nostro Centro Ricerche ha puntato sulle proprietà dell'Hpl, High Pression Laminate, elemento super innovativo per garantire anche nel mondo nuovo identico risultato".

I vantaggi in termini ambientali dei nuovi prodotti green vanno - spiegano ancora i titolari della IT Design - "dall'assemblaggio senza viti e bulloni per ridurre alla fonte l'estrazione mineraria alla resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici senza perdite di colore, dall'assenza di manutenzione e spigoli alla garanzia di perfetta incolumità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA