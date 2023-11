Per 9 aziende piemontesi su 10 crescono i ricavi all'estero

Negli ultimi tre anni il 91% delle aziende regionali ha mantenuto o aumentato il fatturato all'estero. Oltre il 38% ha rapporti commerciali con oltre dieci Paesi e nel 59% dei casi si tratta di piccole imprese. Torino e Cuneo sono le province con il numero maggiore di imprese internazionalizzate. Sono alcuni dei dati che emergono dall'indagine 'Le imprese piemontesi nel panorama globale' realizzata da Confindustria Piemonte con Sace, il gruppo assicurativo finanziario controllato dal Ministero dell'Economia, e Unioncamere Piemonte su un campione di 610 aziende.

"L'export è sempre elemento determinante dell'economia piemontese, nonostante il quadro generale incerto e per certi versi critico. Siamo la quarta regione italiana per esportazioni. Questa indagine racconta gli sforzi quotidiani dei nostri imprenditori e quanto sia importante il supporto di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e Sace per superare questa fase economica complessa, dovuta anche al rallentamento delle due economie nostre principali partner, Francia e Germania" spiegano Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte e Alessandro Battaglia, delegato all'internazionalizzazione. "In un contesto di riposizionamento delle catene produttive, i tessuti imprenditoriali fortemente internazionalizzati, come quello piemontese, sono essenziali per guidare il posizionamento dell'Italia nello scenario internazionale, rafforzando la presenza delle aziende non solo nei mercati più vicini, ma anche in quei paesi che oggi ci sembrano ancora più lontani" commenta Barbara Beltrame Giacomello, vice presidente per l'Internazionalizzazione di Confindustria. "Il Piemonte dimostra di essere capace di fare sistema. La forza di un territorio anche dalla capacità dei suoi attori istituzionali di unire le risorse e lavorare insieme" sottolinea Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte. "In Piemonte il Gruppo Sace è al fianco di 2.800 imprese e ha sostenuto nell'ultimo anno 5,5 miliardi di euro di progetti" spiega Enrica Delgrosso, direttore regionale Nord Ovest di Sace.



