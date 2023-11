Paglieri, Francesco Luiso nuovo general manager

Paglieri, azienda alessandrina che da oltre duecento anni produce e commercializza prodotti per la cura delle persone e della casa, ha nominato Francesco Luiso general manager. Laureato in economia e commercio a Bari, inizia la carriera in grandi gruppi multinazionali in ambito food (Ferrarelle e McDonald's). Nel 2010 entra in Bolton come marketing director per il mercato italiano e poi business head di Madel. Nel nuovo ruolo guiderà Paglieri dirigendo i diversi comparti nell'ottica dell'innovazione, sviluppando processi di digitalizzazione, ma nel contempo continuando a mantenere viva la storia dell'azienda.

"Sono orgoglioso di dare il mio supporto alla dirigenza - commenta Luiso - per contribuire allo scopo di profumare il mondo, allargando ancora di più i propri orizzonti". "Insieme - assicura Fabio Rossello, ceo di Paglieri - stiamo già lavorando alla Future Vision 2.0 e siamo certi potrà darci un valido contributo per i progetti futuri".



