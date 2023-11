Novi Ligure, sospesa licenza a un bar dopo aggressioni e spaccio

E' stato eseguito questa mattina dai carabinieri della compagnia di Novi Ligure e da personale della questura di Alessandria il provvedimento di sospensione temporanea di dieci giorni della licenza per il bar Sun di viale Saffi. Da inizio anno i militari hanno avviato un monitoraggio del locale e dei frequentatori per le reiterate lamentele ricevute dai novesi residenti in zona e dagli avventori. oltre a denunce per la presenza di spacciatori e a episodi di violenza e schiamazzi.

In un caso inoltre è stato somministrato alcol a un giovane con meno di 16 anni. Da segnalare poi un'aggressione con un coltello, con aggressore e vittima entrambi già noti alle forze dell'ordine. In un'altra occasione sono stati ritrovati nel bagno 23 grammi di hashish e 5 di cocaina, suddivisi in dosi.

Alla luce anche dei conseguenti rischi per la sicurezza pubblica e dell'allarme provocato nella cittadinanza, il questore, Sergio Molino, ha deciso per la misura notificata oggi.



