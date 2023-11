L'albero di Natale di piazza San Pietro è dono del Piemonte

L'albero di Natale che quest'anno brillerà in Vaticano è un dono del Piemonte. Lo annuncia il presidente della Regione, Aberto Cirio, che domani sarà a Macra, nel cuneese, per la partenza dell'albero verso Roma.

"E' un grande onore - afferma Cirio - poter regalare a Papa Francesco e a tutti cittadini l'albero di Natale che brillerà quest'anno in piazza San Pietro. Non è stata un'impresa semplice, perché c'è una lunga lista d'attesa, ma sapere che il piccolo Comune di Macra, con i suoi soli 48 abitanti, è protagonista insieme a tutto il territorio piemontese di questo dono è per noi motivo di grande soddisfazione e di speranza".

"Domani alle 10,30 - spiega - sarò a Macra per salutare l'albero in partenza per Roma, insieme al sindaco Valerio Carsetti, che ringrazio per l'idea e l'impegno profuso per il progetto insieme alla Diocesi di Saluzzo. Il 9 dicembre guiderò la delegazione del Piemonte in Vaticano per l'udienza papale e l'accensione dell'albero, con la cerimonia che dà il via al Natale".

Il Comune di Macra si è candidato nel 2015 per donare l'albero di Natale, e corona ora quel sogno. Dopo il 6 gennaio, l'albero sarà regalato a un'associazione che produce giocattoli per bambini in difficoltà.



