Cooperative agricole, ricavi 2022 oltre 1 miliardo

Le cooperative agricole e agroalimentari del Piemonte godono di buona salute. Per le 198 aziende che aderiscono a Confcooperative Fedagripesca Piemonte - quasi 2.000 occupati e 20.656 soci - il 2022 si è chiuso con un fatturato totale in crescita a oltre 1,1 miliardi di euro.

"E' stato un anno positivo, in particolare per l'ortofrutta e per il latte, mentre ha registrato difficoltà qualche settore come l'apicoltura per i cambiamenti climatici e per la concorrenza dall'estero" ha spiegato il presidente Roberto Morello che ha illustrato i dati dell'annata agricola per i settori cereali, frutta, latte e formaggi, nocciole, vino, carne, miele. "Emerge un'assoluta importanza della cooperazione come modello in Piemonte dopo alcuni anni di difficoltà. I numeri dicono che le aziende scelgono la cooperazione per valorizzare i prodotti e per certificare la qualità, ma anche per poter lavorare insieme", ha sottolineato Morello.

Nell'incontro è stata anche assegnata la prima edizione del Premio Melograno, costituito con l'obiettivo" di premiare le cooperative che si sono distinte per attività, iniziative e progetti ispirati ai principi fondanti della cooperazione italiana". Tra i premiati la cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto, che opera dal 1958 nei territori di Langa con oltre 300 soci e la cooperativa Piemonte Miele, nata a Cuneo nel 1976 su iniziativa di 9 apicoltori.

Tra i dati rilevanti del settore quello della produzione di mais che nel 2023 in Piemonte ha superato 1,3 milioni di tonnellate, pari al 25,5% del totale italiano. Il settore lattiero-caseario piemontese produce 32.483 quintali giornalieri di latte nel 2023, provenienti da 1.450 aziende con 700 aziende cooperative un pilastro fondamentale per la produzione giornaliera di 14.600 quintali. Il Piemonte primeggia a livello nazionale con 2.018 apicoltori piemontesi professionisti che gestiscono 184.034 alveari. Anche il settore vinicolo piemontese, con 10.366 aziende e una superficie vitata di 43.000 ettari, contribuisce significativamente all'economia regionale.





