Atp Finals: camere d'albergo piene al 93% nei giorni di gara

Un aumento del 40% degli eventi e dell'80% delle presenze, con quasi 8mila persone, 12mila euro raccolti per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, di cui 5mila con le degustazioni promosse dalla Camera di commercio, un tasso di riempimento degli hotel che ha raggiunto il 93%. Sono alcuni dei numeri degli eventi che, fra Casa Tennis, Casa Gusto e Casa Media, hanno fatto da corollario alle Nitto Atp Finals.

Oltre 3 milioni di interazioni sui canali social degli enti coinvolti e 80mila utenti, il 94% in più del 2022, del sito di Turismo Torino e provincia, riferimento della campagna 'Torino it's a match'.

Casa Tennis, con 50 talk e 150 relatori, ha accolto oltre 4mila visitatori, mentre sono stati più di 3mila i partecipanti alle degustazioni a Casa Gusto e 600 quelli che hanno preso parte alle 36 visite guidate sul territorio. Oltre 15mila le persone che al Fan Village hanno visitato lo stand Piemonte Sport.

Eventi diffusi anche in tutto il centro, con oltre 200 performance e appuntamenti con 130 artisti. Quanto ai risultati dal punto di vista turistico, circa il 20% delle persone arrivate da fuori era per la prima volta a Torino, e il 92% ha detto di volerci tornare. Il 72% ha dormito almeno una notte in città, il 58% dei turisti ha visitato almeno un museo e il 91% ha dichiarato di aver avuto un'esperienza positiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA