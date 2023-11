Altri due nuovi treni Rock sui binari del Piemonte

Sono due i nuovi treni Rock sulle linee Torino-Milano, Asti-Milano e Torino-Bardonecchia che da oggi saranno in servizio per migliorare il confort sulla rete ferroviaria piemontese.

"Questi due nuovi treni, il sesto e il settimo della serie Rock, rappresentano un passo avanti nella trasformazione della flotta dei treni metropolitani e regionali del Regionale di Trenitalia. Il programma di rinnovo, avviato nel 2021, si sta concretizzando con l'introduzione di 71 nuovi treni in Piemonte, di cui 16 già in servizio: un investimento che testimonia l'impegno verso una mobilità sostenibile e moderna"- afferma l'Assessore ai Trasporti Marco Gabusi. I nuovi Rock rappresentano il nostro impegno tangibile verso una mobilità sempre più confortevole e sostenibile. Oltre a ridurre l'età media dei mezzi, vogliamo migliorare gli standard qualitativi per offrire ai cittadini un viaggio all'altezza delle loro aspettative. Basti pensare che questi treni ne sostituiscono altrettanti che avevano 40 anni di servizio alle spalle" "Il Rock, con la sua capacità di oltre 1.000 persone, tecnologie all'avanguardia e attenzione alla sostenibilità, incarna l'evoluzione dei nostri servizi. Le cinquanta videocamere a circuito chiuso, le postazioni per i diversamente abili e l'innovativo sistema di autoregolazione della temperatura dimostrano l'impegno per una mobilità inclusiva e sicura. Guardando al futuro, nei prossimi mesi ci saranno ulteriori nuovi arrivi di materiale rotabile che ci aiuteranno a raggiungere l'obiettivo di rendere più attrattivo e confortevole il trasporto pubblico piemontese" conclude Gabusi.



