Ad Asti si inaugura un ambulatorio solidale promesso al Papa

Ad Asti è stato inaugurato l'ambulatorio "Fratelli tutti", progetto solidale della Diocesi cittadina, che ha l'obiettivo di offrire assistenza sanitaria gratuita alle persone più povere. Un progetto che il vescovo di Asti Marco Prastaro aveva presentato a papa Francesco nella visita di restituzione fatta in Vaticano per ringraziare il Santo Padre della venuta ad Asti il 19 e 20 novembre dello scorso anno.

I locali si trovano in via Giobert e può contare su un'equipe volontaria di medici, infermieri e operatori sociosanitari.

L'accesso all'ambulatorio è riservato alle persone con Isee uguale o inferiore a 9.000 euro, che vengono segnalate dai centri di ascolto di Caritas. Presente al momento inaugurale anche il cardinale Matteo Maria Zuppi.

"Il mio desiderio è che questo segno di vicinanza diventi segno di vicinanza di tutta la comunità nel senso più ampio possibile - spiega monsignor Prastaro -. Ecco perché il nome Fratelli tutti ed ecco perché abbiamo chiesto a chi di mestiere fa il medico, l'infermiere, l'odontoiatra o che comunque opera nella sanità di offrirsi volontario in questa opera al di là del suo credo, delle sue opinioni politiche. Fratelli tutti, appunto uniti nel focalizzarci nell'attenzione a chi è nel bisogno".

L'ambulatorio sarà operativo da dicembre.



