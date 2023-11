A Cuneo i disegni di scena del film Sacco e Vanzetti

Un centinaio di disegni di scena autografi, realizzati sul set del film "Sacco e Vanzetti", verranno conservati dall'Istituto storico della Resistenza di Cuneo per volontà dell'autrice. Shoshanah Dubiner, la pittrice statunitense che li realizzò, presenzierà alla cerimonia di donazione il prossimo sabato 25 novembre alle 10, nella sala del Centro documentazione territoriale in largo Barale 1.

Nel 1971 Dubiner aveva lavorato come costumista per il film di Giuliano Montaldo, interpretato da Gian Maria Volontè e Riccardo Cucciolla. La sua donazione è stata resa possibile grazie all'interessamento di Luigi Botta, storico cuneese impegnato da anni nello studio della drammatica vicenda dei due anarchici italiani, immigrati negli Stati Uniti e giustiziati nell'agosto del 1927 a causa di un tragico errore giudiziario.

Già da diversi anni l'Istituto Storico della Resistenza custodisce i documenti lasciati da Vincenzina Vanzetti, sorella di Bartolomeo, la cui famiglia ha continuato a risiedere a Villafalletto.

Sabato un nipote di Vanzetti, Giovanni, parteciperà insieme all'autrice dei disegni alla donazione. Nel corso del suo viaggio nel Cuneese, Dubiner sarà ospite dell'amministrazione comunale di Villafalletto, cui farà dono di due suoi disegni nel corso di una cerimonia pubblica.



