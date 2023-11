Luci d'artista su ex centrale termoelettrica nel Vercellese

Le torri di raffreddamento della ex centrale termoelettrica Galileo Ferraris, sul territorio di Trino (Vercelli) sono state illuminate con il simbolo dell'associazione d'irrigazione Ovest Sesia: ha preso così il via il progetto "Luci d'artista", promosso dal Comune di Trino con Enel X, società che sta realizzando un impianto di accumulo batterie proprio nell'area della ex centrale, nella frazione di Leri Cavour.

Sulle torri in cemento saranno proiettate fino ai primi giorni di dicembre il simbolo dei 170 anni di Ovest Sesia, e le immagini di un lavoratore che governa le acque, risorsa fondamentale per il territorio della provincia di Vercelli. "Le immagini trasformeranno le torri di Leri Cavour in un simbolo del nostro territorio, fatto di cascine, risaie e di canali - racconta il sindaco Daniele Pane -. Le luci ruoteranno ciclicamente: il 7 dicembre terminerà la proiezione con Ovest Sesia, dall'Immacolata si partirà con il Natale. Le torri saranno sempre accese, sempre con l'intento di promuovere le nostre terre".

Il progetto è legato alle compensazioni che Enel versa per l'installazione dell'impianto nell'area dell'ex centrale.





