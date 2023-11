'L'amore non fa male', ad Asti tre giorni contro violenza

"L'amore non fa male": è questo uno dei messaggi che verranno ribaditi in occasione delle tre giornate di mobilitazione contro la violenza di genere promosse insieme da Asl di Asti, questura di Asti e Centro antiviolenza L'Orecchio di Venere.

Un'equipe dei tre enti, formata da personale della polizia di Stato, personale medico, infermieristico, assistente sociale, psicologo e da un avvocato, sarà presente con un gazebo all'interno dell'ospedale di Asti e nel consultorio cittadino, dal 27 al 29 novembre. "Il personale - spiegano dagli uffici della questura di Asti - distribuirà materiale informativo predisposto per l'occasione con le linee guida per la sicurezza, in situazioni di violenza all'interno della coppia e i numeri utili per la richiesta di aiuto. È stato predisposto anche un vademecum per aiutare i medici di famiglia a riconoscere segni, sintomi e comportamenti associati alla violenza di genere".

Nelle vicinanze del gazebo saranno posizionati dei box per la raccolta di segnalazioni in forma anonima.



