Il tifo per Sinner dall'Istituto di ricerca di Candiolo

"Forza Jannik Sinner! Prima di iniziare questa fantastica avventura sei venuto all'Istituto di Candiolo - Irccs a sostenerci insieme a @intesasanpaolo. Oggi facciamo noi il tifo per te. Perché sei un campione. In campo e fuori dal campo". È il messaggio che arriva a sostegno del tennista italiano per la finale di oggi con un video che vede protagonisti i ricercatori dal centro oncologico di riferimento nazionale e internazionale di Candiolo (Torino).

Il tennista azzurro era stato nell'istituto lo scorso 8 novembre, prima di iniziare le gare delle Atp Finals, per promuovere l'iniziativa 'Un ace per la Ricerca' di Intesa Sanpaolo e Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro. Per l'occasione era stato accompagnato da Allegra Agnelli, presidente della fondazione, e dal direttore Gianmarco Sala, per visitare i laboratori dove lavorano 275 ricercatori italiani e internazionali, e il day hospital con Anna Sapino, direttrice scientifica dell'istituto.



