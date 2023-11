Cuneo, scrittorincittà chiude l'edizione di 'argento vivo'

Si chiude l'edizione numero venticinque di scrittorincittà, il festival letterario organizzato dall'Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica. Per le nozze d'argento con la città si è scelto di intitolare "argento vivo" questo appuntamento speciale.

Nei cinque giorni della manifestazione si sono alternati 237 ospiti. La forte adesione alle serate al Teatro Toselli si è confermata anche quest'anno, così come la partecipazione di autori del mondo dello spettacolo, del giornalismo, dell'illustrazione: Ezio Mauro, Paolo Rumiz, Michele Serra e Altan, Gino Castaldo, Luca Baldini e Paolo Benvegnù e infine Gek Tessaro e Lella Marazzini, che oggi, alle 21.15, porteranno in scena lo spettacolo di chiusura dell'edizione 2023: Da secoli vivo. Riflessioni del castagno dei cento cavalli. A Sarah I.

Belmonte è andato il Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo, dedicato agli autori esordienti.

Scrittorincittà, commentano la sindaca Patrizia Manassero e l'assessore alla cultura Cristina Clerico, si conferma "una comunità di appassionati e curiosi, nel senso più bello del termine, che di anno in anno conferma come la passione per i contenuti e per il confronto, la narrazione, gli stimoli a un pensare mai scontato, siano solidi e trasversali alle generazioni".



