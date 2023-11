Con Atp a Torino +48,83% richieste case da stranieri in tre anni

Il tennis delle Atp Finals a Torino porta visibilità internazionale, ma anche un boom di stranieri che comprano casa a Torino e in provincia. A sostenerlo è Gate-away.com, portale immobiliare italiano dedicato esclusivamente agli acquirenti esteri che vogliono comprare casa in Italia. Nel suo ultimo report registra richieste di abitazioni in forte crescita, motivandole col fatto che molti stranieri, dopo avere seguito le partite, visitato e trascorso le vacanze in zona, decidono di acquistare una proprietà. Gli stranieri cercano soprattutto appartamenti, in maggioranza già del tutto ristrutturati, di ampiezza superiore ai 120 metri quadrati.

In base al report di Gate-away.com, negli ultimi tre anni Torino registra un incremento delle richieste di abitazioni in crescita del 48,39%. Solo nei primi dieci mesi del 2023 (gennaio-ottobre) le richieste sono cresciute del 17,95% rispetto allo scorso anno.

Le richieste che negli ultimi tre anni sono arrivate in prevalenza da cittadini statunitensi (il 41,3% del totale) seguiti da austriaci (13,04%), brasiliani (4,35%) e francesi (4%). Per il loro acquisto si orientano prevalentemente su abitazioni della categoria appartamento (il 58,7% del totale) seguita da quella di casa di campagna (13,04%). Cercano una casa completamente ristrutturata (84,78% del totale), di oltre 120 metri quadrati (66,67% del totale). Sul fronte dei prezzi, la fascia fino a 100mila euro registra il 34,43% delle richieste.

Segue la fascia 100-250mila con il 23,91% e quella 250-500mila con il 17,39%.

Gli stranieri cercano casa però non solo nella città, ma in tutta la provincia di Torino, con un progresso negli ultimi tre anni del 45,38%.



