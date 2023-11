Binaghi, in Italia le Atp Finals non finiscono nel 2025

"Non so dove, non so per quanto ma le Atp Finals non finiscono nel 2025 statene certi. Io parto da Torino, e vinco". Così il presidente Fitp, Angelo Binaghi, sulla futura prosecuzione delle Nitto Atp Finals in Italia dopo i cinque anni torinesi.

"Quanti anni e dove non lo so - precisa -, questo è il momento della responsabilità e credo ci siano tutte le condizioni per cui iniziamo a muoverci per presentare una proposta credibile. Io questa partita la vinco, io come consiglio federale - conclude - partiremo da Torino perché la riconoscenza per noi è un valore fondamentale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA