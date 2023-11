Atp Finals:immagine Djokovic proiettata su Mole Antonelliana

Per omaggiare il neovincitore delle Atp Finals 2023 di Torino, la società 'silver partner' dell'evento Iren proietterà per tutta la notte sulla superficie della Mole Antonelliana, simbolo della città di Torino, l'immagine del campione serbo Novak Djokovic. La figura di Djokovic illuminerà la facciata della Mole sino all'alba, grazie ai videoproiettori a Led ad alta potenza utilizzati da Iren per l'illuminazione artistica dei monumenti e degli edifici storici.

Inoltre i quattro ponti storici sul Po (il ponte Vittorio Emanuele I che unisce piazza Vittorio Veneto con la chiesa della Gran Madre, il ponte Umberto I in corso Vittorio Emanuele II, il ponte Isabella in corso Dante e il ponte Balbis, che collega corso Bramante con piazza Zara) saranno illuminati con spettacolari fasci di luce blu, il colore ufficiale delle Atp Finals, grazie ad un sistema di illuminazione, sempre a Led, ad alta efficienza con controllo remotizzato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA