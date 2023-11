Atp Finals, Djokovic 'giocare in Italia è sempre uno spettacolo'

"Quest'anno è molto speciale perché Jannik come italiano ha giocato in Italia ma è incredibile il supporto che questo sport ha in italia. Sia qui che a Roma e Milano è sempre uno spettacolo e c'è molta attenzione da parte del pubblico" Lo ha detto Novak Djokovic commentando a caldo la sua vittoria alle Atp Finals di Torino.

"Congratulazioni Jannik - ha aggiunto - puoi essere molto orgoglioso per quello che hai fatto quest'anno, puoi vincere degli slam, te lo auguro. Il lavoro e la dedizione che mettiamo col team danno dei frutti. La mia famiglia e i miei figli poi mi danno sempre la forza".



