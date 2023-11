A Valenza un acero rosso per Giulia e un minuto di silenzio

Un minuto di silenzio, un pensiero e un acero giapponese - dalle caratteristiche foglie rosse - a Valenza (Alessandria) per Giulia Cecchettin, la giovane di Vigonovo (Venezia) trovata assassinata sulle montagne vicino a Pordenone.

Dalla città valenzana un commosso ricordo a tutte le vittime di femminicidio e, in particolare, a Giulia, "sperando sia l'ultima - commenta Jonathan Calcagno dell'associazione locale Schierarsi - anche se purtroppo così non sarà".

A 'Le Oche Dog Park' è avvenuta la simbolica piantumazione.

Il 21 novembre è la Giornata nazionale dell'albero ma, soprattutto, il 25 quella internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: due occasioni sulle quali, con questo gesto, si chiede di riflettere.

"Vogliamo dare una responsabilità in più a questo albero - prosegue Calcagno -. Vogliamo sia un doppio monito: per la salvaguardia dell'ambiente e per non abbassare mai la guardia su un tema come il femminicidio. Un albero solo, di certo, non può cambiare le sorti della natura e fermare le violenze. Però ogni viaggio inizia da un singolo passo verso la direzione che vogliamo intraprendere: fermare due gravi cancri". E Valenza non può dimenticare l'omicidio, il 24 gennaio 2020, della 40enne Ambra Pregnolato, massacrata a martellate dall'amante Michele Venturelli. Anche lui, come Filippo Turetta, non accettava la decisione della donna di mettere fine alla loro relazione.





