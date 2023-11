Scienza e sport, 'il tennis allunga la vita'

Il tennis allunga la vita: chi lo pratica ha un'aspettativa più lunga di quasi dieci anni rispetto a chi è sedentario, e stacca di circa quattro anni chi fa altri sport. Lo dicono gli studi del Sydney Medical School Study, dell'American Medical Association Study, e una ricerca del Copenaghen City Heart Study, che ha analizzato un campione di 20mila persone fra i 20 e i 93 anni, seguendole per 25 anni rispetto a diverse attività sportive.

I dati sono stati diffusi oggi al convegno 'Sport è prevenzione. Il tennis allunga la vita', in calendario a Torino nell'ambito delle Nitto Atp Finals. Dagli studi risulta che rispetto ai sedentari, il tennis allunga l'aspettativa di vita di 9,7 anni. Seguono il badminton (+6,2), il calcio (+4,7), il ciclismo (+3,7), il nuoto (+3,4) e il jogging (+3,2).

"Eventi di grande successo come quello che stiamo vivendo - ha affermato il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi - dimostrano lo straordinario valore sportivo, economico e sociale del tennis. E hanno tra i loro effetti anche quello di stimolare la pratica sportiva, condizione essenziale per educare ai corretti stili di vita. Il boom del tennis produrrà così effetti benefici per i cittadini e per la sanità pubblica, ma anche un risparmio anche per le casse dello Stato".

Fra gli intervenuti all'incontro, il medico specialista in prevenzione Giorgio Meneschincheri, fondatore dodici anni fa a Roma della manifestazione Tennis & Friends, che ha presentato i dati insieme a Emilio Sodano, medico federale Fitp.

L'appuntamento è promosso da Tennis & Friends insieme alla Federazione Italiana Tennis e Padel, alla Asl Città di Torino, e a Azienda Zero della Regione Piemonte.



