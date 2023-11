'Mobile Angel', il device contro la violenza sulle donne

Si è conclusa, dopo dodici mesi, la sperimentazione del Mobile Angel, il device smart watch indossabile e collegato al telefono cellulare su cui è installata un'applicazione dedicata in grado di attivare una richiesta di intervento ai carabinieri, per la protezione delle donne in pericolo.

L'entrata in servizio del dispositivo è stata presentata questa mattina al comando provinciale dell'Arma di Torino alla presenza del comandate provinciale Roberto De Cinti, del comandate del Reparto Operativo Andrea Siazzu, del prefetto Donato Cafagna, della procuratrice capo Enrica Gabetta, della procuratrice capo d'Ivrea Gabriela Viglione e di Leila Picco, di Soroptimist International. Le donne che vivono una situazione di grave pericolo in quanto vittime di violenza, molestie o stalking, saranno in grado di attivare tramite lo smart watch la centrale operativa dei carabinieri i quali posso intervenire tempestivamente in caso di bisogno perché il device è anche dotato di geolocalizzatore.

Mentre per la sperimentazione sono stati utilizzati undici dispositivi, quindici di questi saranno distribuiti a Torino e cinque a Ivrea. L'esperimento ha coinvolto oltre al capoluogo piemontese anche Napoli e Milano. "E' uno strumento volto a garantire sicurezza - ha spiegato De Cinti - a prevenire e a evitare che determinate condotte alla fine scadano in ipotesi di reato che devono poi essere effettivamente perseguite". Per il prefetto di Torino le donne vittime di violenze, anche grazie a progetti come il Mobile Angel, devono sentirsi "al centro di una rete istituzionale, per non farle sentire sole e per farle sentire comunque protette".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA