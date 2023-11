Impresa Jannik Sinner: l'azzurro è in finale alle Atp Finals di Torino, dopo aver battuto in semifinale il russo Daniil Medvedev in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1. Domani pomeriggio affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Mai prima d'ora un italiano aveva raggiunto la finale del torneo dei 'Maestri' del tennis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA