Furia (Pd) denuncia attacchi social da gruppo no vax

Sedi di partito imbrattate, una a Torino e una ad Asti solo negli ultimi tre giorni, scritte sui muri e attacchi personali sui social, con meme che comprendono svastiche, insulti e accenni alla "dittatura nazi-comunista". A denunciare la situazione è Paolo Furia, della direzione nazionale Pd, direttamente colpito dagli attacchi social legati ai no vax, in particolare, spiega, "al gruppo Vivi".

"Esiste un canale Telegram - dice Furia - in cui gli 'eroi imbrattatori' di beni pubblici e privati condividono tra loro questo genere di meme, riportano le nostre prese di posizione, prendono di mira chi reagisce. Giocano, insomma, a fare V per Vendetta", aggiunge con un riferimento al titolo dell'omonimo film.

L'esponente Dem piemontese annuncia di avere "segnalato il canale Telegram invitando la app a consegnare tutti gli atti di questo canale alla Digos, che sta già indagando sull'attacco alle sedi del Pd di Asti e di via Oropa, a Torino, e ora valuterò la denuncia penale per diffamazione, perché la vignetta che mi hanno dedicato non è un meme simpatico e neppure una critica politica pur aspra".

Furia si rivolge poi al governo, al quale dice che "invece di autorizzare le forze dell'ordine a entrare in università, perseguire chi si fa uno spinello, aggravare leggi già severe sull'alcol alla guida, perseguire le donne rom incinte, dovrebbe difendere i cittadini sui social attraverso forme più efficaci di tutela".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA