Corteo a Torino, 'non siamo nati trans, viviamo da trans'

Con lo slogan "Non scegliamo di nascere trans, scegliamo di vivere una vita trans", la comunità lgbtq+ di Torino è scesa oggi in piazza con una marcia per le vie del centro, da piazza Arbarello a piazza Carlo Alberto in occasione della ricorrenza del Tdor-Transgender Day of Remembrance. In apertura del corteo, organizzato da Torino Pride, Circolo Maurice e altre sigle, alcuni manifestanti reggevano uno striscione bianco lungo diversi metri con alcuni dei nomi delle vittime della transfobia.

"Marciamo per la nostra autodeterminazione, per raccontare le nostre storie, nonostante l'odio e le aggressioni che ancora subiamo, portando con noi le 308 persone che nel 2023 sono morte, vittime di transfobia e tutte le persone per cui ancora non è sicuro fare coming out", ha spiegato un portavoce con un megafono passando per le strade cittadine.

Il corteo, colorato, accompagnato da musiche dal vivo, al quale hanno partecipato circa mille persone, ha anche voluto esprimere la sua solidarietà a tutte le vittime di violenza e sopraffazione come la comunità civile palestinese e la giovane Giulia Cecchettin, trovata morta poche ore fa a Pordenone, uccisa dal suo compagno.



