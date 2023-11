Calcio: Alessandria va a una cordata, Benedetto resta presidente

E' stato formalizzato, nella mattinata di oggi 18 novembre, nello studio dei notai Luciano e Aldo Mariano, il passaggio delle quote dell'Us Alessandria Calcio 1912 (Serie C). Lo ufficializza la società in una breve nota. Il 60% di Enea Benedetto e il 40% di Alain Pedretti sono stati ceduti a una cordata, ovvero alla holding Alessandria 2023, rappresentata da Andrea Molinaro, imprenditore lombardo titolare di Verdeidea (logistica, servizi e mense scolastiche) di Novara.

"In tanti mi si sono avvicinati, provando ad acquisire il 60%, o il 40%, taluni addirittura il 55% - commenta Benedetto - ma l'unico interlocutore serio che ha proposto l'acquisizione del 100% è stata Alessandria 2023. E' stata la migliore delle soluzioni possibile per il bene del club e nel rispetto dei suoi sostenitori". Benedetto fa sapere che resterà presidente e che Molinaro sarà amministratore delegato.

Alle 14, allo stadio Moccagatta, l'Alessandria della nuova proprietà scende in campo contro la Giana Erminio.



