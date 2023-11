Atp Finals: Medvedev, sono rimasto molto impressionato da Sinner

"Sono stato molto impressionato da Sinner, sta giocando molto bene e può continuare a farlo. Adesso sta, diciamo così, cavalcando l'onda, vediamo come sarà essere in finale e come proseguirà anche dopo questo torneo, ma adesso sta facendo molto molto bene". Così, dopo il match di semifinale delle Atp Finals con Jannik Sinner, il russo Daniil Medvedev. A proposito, invece, del momento di battibecco con uno spettatore durante la partita, Medvedev ha spiegato che "non c'è stato un motivo particolare, ho perso un po' la testa perché ho perso il break. Sarò onesto - ha aggiunto -: credo che la folla, il tifo siano stati molto belli tutta la settimana. È normale che supportino Sinner, ma quando io facevo dei bei colpi ho sentito molti applausi, e questa è una cosa molto bella. In generale è stato bello - ha concluso - ho sentito una buona energia in campo, questo è il motivo per cui dopo la partita avete potuto vedermi che ringraziavo il pubblico".



