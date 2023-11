Un giardino a Torino per Leo Chiosso, paroliere di Buscaglione

Lo swing dei successi di Fred Buscaglione, ma anche altre canzoni come 'Sangon blues' e 'Matilde Pellissero' di Gipo Farassino, o ancora 'Parole parole', cantata da Mina e Alberto Lupo, e 'La torpedo blu' interpretata da Giorgio Gaber. E poi film ,spettacoli teatrali, famosi show televisivi, come Canzonissima e libri, primo fra tutti 'Kuore. Una molotov per De Amicis', racconti , poesie, articoli della Stampa e del Messaggero. Tutto questo farà parte del giardino che sta al centro di Largo Montebello, nel quartiere Vanchiglia a Torino, che verrà intitolato dalla Città di Torino alla memoria di Leo Chiosso, in una cerimonia che si svolgerà martedì 21 novembre alle 11. Nel pomeriggio è in programma un convegno organizzato nell'ambito del Torino Film Festival, grazie all'iniziativa del direttore Steve Della Casa e in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale.

In questo quartiere Leo Chiosso, autore di cinema, di televisione e di teatro, oltre che poeta e scrittore, ha vissuto per lungo tempo a pochi metri da Fred Buscaglione, altro personaggio rappresentativo del borgo. Ed è proprio lì che nacque la collaborazione tra i due, dando vita a straordinari successi da 'Che bambola' a 'Teresa non sparare', da 'Che notte' a 'Eri piccola'. Artefice dell'iniziativa Fred, il figlio di Leo Chiosso, nato qualche giorno dopo il tragico incidente in cui perse la vita Buscaglione, destinato ad essere il suo padrino e di cui porta il nome.

"A dir la verità, sarebbe stato bello che questa cerimonia avesse avuto luogo tre anni fa, in occasione del centenario della nascita di mio papà - commenta Fred - ma purtroppo le note vicende pandemiche ce lo hanno impedito il tutto. L' importante è stato comunque riuscire a portare a termine il progetto: proprio per questo voglio ringraziare, innanzi tutto, Luca Deri, presidente della VII Circoscrizione, che ci ha dato un valido aiuto nell'individuare il luogo adatto, ma anche tutti coloro che si sono adoperati affinché questo sogno potesse diventare realtà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA