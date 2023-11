Tre cortei nel sabato di Torino, previsti disagi in centro

Sabato di cortei, il 18 novembre a Torino. Ne sono previsti tre: la manifestazione degli anarchici, con raduno alle 14.30, partirà da corso Giulio Cesare angolo via Andreis diretta in piazza Vittorio Veneto; un corteo 'pro Palestina' dalle 15 percorrerà il centro da piazza XVIII dicembre a piazza Castello. La 'trans march', infine, partirà all 15.30 da piazza Arbarello, diretta a piazza Carlo Alberto.

"A causa della compresenza di 3 cortei - informa la Città di Torino - la viabilità del centro cittadino potrebbe subire rallentamenti e temporanee deviazioni di percorso necessarie per garantire il passaggio in sicurezza dei manifestanti".



