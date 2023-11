Stellantis, partono gli ordini della Nuova Fiat 600 ibrida

Da questo fine settimana - con il Porte Aperte del 18 e 19 novembre - si aprono gli ordini della Nuova Fiat 600 ibrida. Con la 600 il brand Fiat ritorna nel segmento B.

Il nuovo motore Mhev Mild-Hybrid - spiega Stellantis - garantisce: consumi ridotti, emissioni di CO2 inferiori fino al 15% rispetto a un motore termico con cambio automatico e una migliore dinamica del veicolo. La Nuova 600 Hybrid è dotata del nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti che integra il motore elettrico da 21-kW, un inverter e l'unità centrale di trasmissione, fornendo un'ottimizzazione in termini di fluidità di marcia e compattezza.

La Nuova 600 Hybrid è disponibile per il mercato italiano con un listino a partire da 24.950 euro che, grazie all'offerta di lancio, si potrà acquistare da 19.950 euro in caso di rottamazione e finanziamento.



