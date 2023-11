Serenade, l'Orchestra Archeia inaugura la stagione 23/24

Il primo spettacolo inaugurale della stagione 23/24 dell'Orchestra Archeia dal titolo Serenade, in scena domenica 19 novembre 2023 alle Fonderie Limone di Moncalieri, è un concerto con orchestra d'archi interamente dedicato alla musica del Romanticismo. Il titolo richiama la forma compositiva della Serenata, mettendo a confronto due autori emblematici della storia musicale del secondo Ottocento: il russo Pëtr Il'ič Čajkovskij e il ceco Josef Suk.

Cruda Beltà è il titolo dato all'intera stagione per raccontare attraverso la musica, il teatro e l'immaginazione la duplice veste della natura, magnifica e tenebrosa al tempo stesso. Il cartellone di spettacoli musicali è stato realizzato con opere inedite attraverso testi e musiche originali sul tema del cambiamento climatico e del suo impatto sulle generazioni presenti e future con l'obiettivo di avvicinare un pubblico ampio per sensibilizzarlo. Archeia Orchestra nasce a Torino nel 2017 nella forma di un ensemble di strumentisti ad arco, riunendo giovani artisti formati presso i principali atenei e conservatori d'Italia. Nel 2019 si trasforma in associazione Archeia, interamente coordinata da giovani under 30 per produrre spettacoli con compositori emergenti e creare reti con le realtà artistiche giovanili del territorio. Il direttore stabile dell'Orchestra, Giacomo Pomati, insieme a Gabriele Cervia, direttore artistico, presenteranno al pubblico delle Fonderie Limone il concerto Serenade.



