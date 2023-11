Sciopero: presidio Cgil e Uil ad Alessandria, 'adesso basta'

Ad Alessandria presidio e volantinaggio, organizzati da Cgil e Uil provinciali, sotto i portici tra le piazze Garibaldi e Marconi nel giorno dello sciopero generale indetto dalle due sigle sindacali nel comparto pubblico, istruzione e ricerca, trasporto, igiene ambientale, poste e consorzi di bonifica.

"Diamo sostegno a chi ci fornisce servizi essenziali, quelli che ogni cittadino merita". Numerose le bandiere; non sono mancati cartelloni ironici, come: 'Pre-Cetto. Venerdì 17 porta sfortuna. A chi? A La Qualunque'.

"E' urgente e necessaria un'altra politica economica, sociale, industriale e contrattuale. Siamo contro - è stato ribadito negli interventi - questa Legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento dei lavoratori, dei pensionati e non offre un futuro stabile ai giovani".

Al termine dell'iniziativa, incontro dei segretari generali con il prefetto Alessandra Vinciguerra, per portare all'attenzione delle autorità le richieste dei settori oggi in sciopero.

Il 24 novembre, invece, manifestazione provinciale a Novi Ligure con corteo dallo stabilimento ex Ilva fino in centro. A chiudere i lavori annunciato Rocco Palombella, segretario generale Uilm nazionale.



