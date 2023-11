Raccontare il vino, doppio appuntamento al castello di Barolo

Doppia iniziativa sul tema della comunicazione del vino, sabato 18 novembre al castello di Barolo, sede sede dell'enoteca regionale e del Museo del Vino: al mattino una tavola rotonda intitolata 'I musei del vino e della viticoltura davanti alle sfide del XXI secolo', al pomeriggio un incontro con giornalisti esperti di enogastronomia.

Tre i temi principali su cui si confronteranno i relatori del mattino: il ruolo educativo dei musei del vino, le professioni al loro interno - enologi, agronomi, etnografi, storici del paesaggio - e, infine, il contributo dei musei al turismo consapevole, per sensibilizzare sul valore del paesaggio e delle vocazioni territoriali.

I relatori sono Daniele Jalla, direttore scientifico dell'incontro, consulente nella gestione e progettazione museale; Martina De Luca, responsabile della Formazione e curatore del Corso presso Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali; Maria Teresa Severini, per il Museo del Vino di Torgiano (Perugia); Maria del Rocìo Acha Barral (Spagna), esperta di storia dell'arte moderna e contemporanea, musei e turismo culturale; Oskar Habjanič, direttore del Museo della vite più antica del mondo di Maribor (Slovenia).

Il secondo appuntamento nel pomeriggio, alle ore 17 "Il Vino giustifica i mezzi" un focus sui mezzi di comunicazione a 360 gradi - giornali cartacei, tv, il digitale, guide, Instagram, TikTok - e su come i professionisti della comunicazione raccontano il vino.

"Raccontare è fondamentale nel mondo in cui viviamo e qui a Barolo - racconta la sindaca, Renata Bianco - ci piace raccontare la crescita consapevole di un territorio, un percorso che ha cambiato le cose e il modo di vivere. Qui si è trasformata anche la percezione che il mondo ha di noi. Il nome Barolo è anche una grande responsabilità a cominciare proprio dalla narrazione che viene costruita".

La giornata è organizzata da Barolo&Castles Foundation, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Enoteca Regionale del Barolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA