'Protezione e sport', nuovo talk di Area X dedicato al tennis

Nella settimana delle Nitto Atp Finals, torna una nuova puntata di 'Protezione e Sport', il talk promosso da Area X, il primo spazio esperienziale dedicato alla diffusione della cultura della protezione realizzato da Intesa Sanpaolo Assicura nel centro di Torino.

Una puntata dedicata naturalmente al tennis, in particolare quello dei futuri campioni, quelli che stanno crescendo grazie al programma di borse di studio sportive 'Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions' in partnership con Itennis Foundation, destinato a supportare l'attività di 12 ragazzi appartenenti a famiglie con possibilità economiche ridotte.

A parlare di sport, anche come stile di vita, sviluppo e protezione del talento, tennis di oggi e di domani saranno Mauro Palonta, senior director di Intesa Sanpaolo Assicura, Simone Bongiovanni, presidente e founder di Itennis Foundation e Gipo Arbino, top coach della Fondazione e attuale allenatore di Lorenzo Sonego. L'appuntamento è per oggi, venerdì 17 novembre, alle ore 12 in streaming su Areax.info e su ANSA.it.



