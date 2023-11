Premio Luisa Minazzi, voto popolare chiude domenica 19 novembre

Chiude domenica 19 novembre il voto popolare per la XIV edizione del 'Premio Luisa Minazzi - Ambientalista dell'Anno'. E' promosso da Legambiente e La Nuova Ecologia con l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese e il Comune di Casale Monferrato (Alessandria). Otto i candidati: Associazione sentieri alta Val Malone (Corio, Torino); Mariasole Bianco, co-fondatrice e presidente di Worldrise; Cooperativa agricola Girolomoni (Isola del Piano, Pesaro-Urbino); Nicola Lamberti, fisico, imprenditore ed ex sindaco di Borgarello (Pavia); Antonio Lancellotta, co-fondatore di Le Greenhouse, consorzio specializzato nella produzione agrumicola in ambiente agrivoltaico in Calabria e in Sardegna; Paola Michelozzi, epidemiologa ambientale (Servizio Sanitario Regionale del Lazio); Maria Cristina Ribera, procuratore aggiunto a Nola (Napoli); Mao Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento e membro dell'esecutivo della Rete italiana Pace e Disarmo.

Cerimonia di consegna in Municipio il 24 novembre, al termine del Festival della Virtù Civica che, con diversi appuntamenti, accompagna il Premio intitolato alla storica attivista di Casale, già assessore all'Ambiente negli anni Novanta, esponente di Legambiente. E' morta nel 2010, a 57 anni, per mesotelioma pleurico, patologia collegata all'esposizione all'amianto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA