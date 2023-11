Piemonte, Torino e atenei con Rai per No woman no panel'

La presidente della Rai Marinella Soldi ha firmato oggi a Torino il protocollo d'intesa 'No woman no panel' con la Regione Piemonte, il Comune di Torino, l'Università e il Politecnico che aderiscono così alla campagna della Rai sulla parità di genere, impegnandosi a promuovere "spazio e ruolo paritario per le donne nel dibattito pubblico".

La firma, con il governatore del Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, e i rettori dell'Università Stefano Geuna e del Politecnico Guido Saracco, si è tenuta a Palazzo Carignano nell'Aula del Parlamento Subalpino, aperta per l'occasione. A fare gli onori di casa, la presidente del Museo del Risorgimento, Luisa Papotti.

Il protocollo ha l'obiettivo di "valorizzare competenze, esperienze e talenti femminili per una più compiuta attuazione dei principi di democrazia paritaria e pluralismo", garantendo l'adeguata rappresentanza delle donne in convegni eventi istituzionali e talk show.

"E' un accordo importantissimo - ha sottolineato Soldi - molto semplice ma molto diretto: il fatto di poter contare la presenza di donne o della diversità nei convegni che la Regione e il Comune faranno sul territorio è un segno concreto di attenzione. Questo secondo noi servirà anche per rendere i dibattiti più interessanti, perché più sono le voci diverse e più il risultato non solo riflette la nostra società ma è anche più interessante e ricco".

'No women no panel' è un progetto rilanciato dalla Rai sulla base di una iniziativa europea partita nel 2018. In Italia è già stato firmato in Puglia, Umbria Emilia Romagna, Sardegna e Toscana.



