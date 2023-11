Piemonte, dalla Regione 1,6 milioni per 431 apicoltori

In Piemonte la Regione mette 1,6 milioni di euro a sostegno di 431 apicoltori beneficiari del bando dedicato, che rientra tra gli interventi agro-climatico-ambientali del nuovo sviluppo rurale, tra i primi che la Regione ha aperto nell'aprile scorso. Obiettivo, "sostenere coloro che si impegnano per cinque anni a praticare l'attività apistica in aree e ambienti più favorevoli agli impollinatori, contribuendo anche a preservarne la biodiversità e gli ecosistemi". A favore del comparto apistico in Piemonte sono assegnati 8 milioni di euro in cinque anni.

"Per la prima volta - sottolinea l'assessore all'Agricoltura e cibo della giunta Cirio, Marco Protopapa - diamo aiuti sostanziosi e diretti agli apicoltori professionisti che devono affrontare le forti criticità causate dal cambiamento climatico, criticità che in questi anni hanno colpito il settore a livello nazionale e regionale".



