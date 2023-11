'Passeggiata per la sicurezza', 100 in strada Barriera di Milano

La scorsa sera oltre un centinaio di persone hanno partecipato alla 'passeggiata per la sicurezza' che si è svolta per le strade del quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Insieme ai residenti e ai commercianti erano presenti l'assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Ricca, il consigliere regionale Andrea Cerutti, il segretario cittadino della Lega Fabio Tassone e Matteo Rossino dei Comitati Torinesi.

"Barriera di Milano vuole sicurezza e la Regione Piemonte questa sera è in strada insieme a decine di cittadini che vogliono poter essere liberi di uscire la sera - afferma Ricca -. Le istituzioni non possono ignorare la richiesta di aiuto dei cittadini di Torino Nord e devono dare risposte. Come Regione abbiamo fatto importanti investimenti e siamo pronti a farne altri ma ora serve anche il Daspo urbano".

"Siamo soddisfatti di constatare che molti residenti coraggiosi scendono ancora in strada per cercare di far tornare Barriera un luogo sicuro - ha spiegato Rossino, tra gli organizzatori dell'iniziativa- ma siamo consapevoli che per avere risultati concreti in questa zona servirà un lavoro duro e costante. La misura è colma e la rabbia di cittadini e commercianti totalmente giustificata. Per questo - ha concluso Rossino - non demorderemo, stiamo già organizzando le prossime iniziative perché amiamo e Torino e non la lasceremo morire!"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA