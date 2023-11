Niente prima al Regio Torino per La rondine, salta per sciopero

Non è andata in scena al Teatro Regio di Torino la prima rappresentazione dell'opera di Puccini La rondine, prevista stasera 17 novembre alle 20, a causa di uno sciopero proclamato dalla Fials-Cisal per il rinnovo del contratto di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche. Poche le persone che si sono presentate al teatro, convinte di assistere allo spettacolo. Il 21 ottobre era saltata anche la prima della Boheme sempre per uno sciopero sindacale.

La Fondazione Teatro Regio aveva avvertito il pubblico attraverso una nota pubblicata sul sito web che non sarebbe stata in grado di garantire il regolare svolgimento della prima recita de La rondine. Chi è in possesso di biglietto o di tagliando di abbonamento, indipendentemente dalla modalità di acquisto utilizzata, può scegliere un'altra data de La rondine ricevendo l'eventuale rimborso in caso di differenza di costo.

Si è svolta invece regolarmente l'Anteprima Giovani dedicata al pubblico under 30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA