Nathalie Stutzmann per la prima volta sul podio del Regio

Nathalie Stutzmann sarà per la prima volta sul podio dell'Orchestra del Teatro Regio sabato 25 novembre alle 20 per la Stagione de I Concerti 2023-2024. Nelle sue mani, un programma raffinato e passionale, tre creazioni molto diverse per stile e carattere: la limpida grazia de Le tombeau de Couperin di Maurice Ravel, l'esuberanza sonora dell'Ouverture dal Tannhäuser di Richard Wagner e la Sinfonia n.

6 "Patetica", tra le più celebri e intense di Pëtr Il'ič Čajkovskij. Nathalie Stutzmann tornerà sul podio del Regio a maggio con la rappresentazione del capolavoro wagneriano Der fliegende Holländer per la regia di Willy Decker.

Nathalie Stutzmann, direttrice d'orchestra e contralto francese, è la direttrice musicale dell'Atlanta Symphony Orchestra e la seconda donna nella storia a dirigere una grande orchestra americana. È anche direttore ospite principale della Philadelphia Orchestra. Stutzmann è considerata una delle personalità musicali più importanti del nostro tempo. Di recente ha collaborato con la Filarmonica di Monaco, la New York Philharmonic, la Helsinki Philharmonic Orchestra, l'Orchestre de Paris e la London Symphony Orchestra.

Nathalie Stutzmann tornerà al Teatro Regio dal 17 al 26 maggio per Der fliegende Holländer (L'Olandese volante) di Richard Wagner, a dirigere l'Orchestra, il Coro del Regio e un cast di livello internazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA