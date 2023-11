Lo Russo, il Comune di Torino pronto a rientrare nel Ceipiemonte

Il Comune di Torino è pronto a rientrare nel Centro estero per l'internazionalizzazione, l'ente della Regione Piemonte e del sistema camerale con gli atenei tra i soci, che si occupa dell'attrazione degli investimenti esteri nel territorio e sostiene le imprese piemontesi che vogliono andare all'estero. Lo ha detto il sindaco Stefano Lo Russo sollecitato dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante la presentazione del Team Attrazione per gli investimenti in Piemonte. "Dobbiamo tornare a essere un'unica squadra, lavorare insieme" ha affermato Cirio.

"Si può aprire una stagione nuova, la Città è disponibile a lavorare con la Regione. Uscire dal Ceipiemonte stato un errore in una una stagione di scelte sbagliate", ha affermato il sindaco. Il Comune era uscito dal Ceipiemonte nel 2017 con la.

giunta guidata da Chiara Appendino. "



