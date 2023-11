Istat, in Piemonte aumentano le vittime negli incidenti stradali

Nel 2022 sono morte in Piemonte 241 persone e altre 14.048 sono rimaste ferite a causa di incidenti stradali che sono stati 10.148. Questo il dato che emerge dal focus di Istat sui sinistri avvenuti l'anno scorso nel territorio. Rispetto al 2021 c'è stato un aumento del +4% (nel '21 9.759), mentre i feriti sono stati +4,5% (nel '21 13.477).

Ma l'aumento riguarda sopratutto le vittime, che nel 2021 erano state 192. La provincia a registrare più incidenti è quella torinese (5.294) con 88 vittime e 7.543 feriti. Segue la provincia di Cuneo (1.136 sinistri e 43 vittime).

In Piemonte la maggior parte degli incidenti avviene tra due o più veicoli e quello più diffuso è lo scontro frontale-laterale (3.389 casi, 34 vittime e 5.005 feriti). La causa più frequente è la guida distratta, seguita dal mancato rispetto delle regole di precedenza, del semaforo o per la velocità troppo elevata.

Il 40,9% dei sinistri stradali è avvenuto su strade urbane, il 59,8% sulle strade extraurbane. In ambito urbano gli incidenti che avvengono nei pressi di una intersezione rappresentano il 23,1% del totale, seguono quelli che si verificano nei pressi di un incrocio (22,2%), di una curva (6,6%) e di una rotatoria (6%).

Lungo le strade extraurbane, oltre al tratto rettilineo, si registra una significativa incidenza degli incidenti in curva (22,9%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA