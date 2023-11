Gdf di Asti denuncia due imprenditori, sequestrati 780mila euro

La Guardia di Finanza di Asti, nelle indagini coordinate dealla Procura di Asti, ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di un complesso aziendale stimato del valore di 780mila euro. E' stata ipotizzata la bancarotta fraudolenta per distrazione posta in essere dall'amministratore di una società astigiana (denunciato) di medie dimensioni del settore automotive, in liquidazione giudiziale dalla scorsa primavera. La società tuttavia risulta aver affittato il ramo d'azienda ad un canone a società formalmente terza, amministrata da un'altra persona, a sua volta denunciata.

"Le indagini - spiegano dalle Fiamme Gialle - hanno messo in luce da un lato la sostanziale inottemperanza del decreto con il quale il Tribunale di Asti dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale ed autorizzava il recesso del curatore dal contratto di affitto e ad avviare le conseguenti azioni di reintegro nel possesso dei beni aziendali e dall'altro la disponibilità, da parte degli indagati, a far data dal primo novembre 2023, di un nuovo sito industriale, sempre in provincia di Asti, di proprietà di altra società - formalmente estranea ai fatti". Il gip del Tribunale di Asti ha perciò disposto il sequestro preventivo del ramo d'azienda e dell'immobile in cui è esercitata l'attività.



