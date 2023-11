Da Coca Cola a Cartier, in Piemonte investiti oltre 500 milioni

Tra il 2021 e il 2022 sono stati avviati in Piemonte 37 nuovi progetti di investimento per un valore di oltre 500 milioni di euro e la nascita di migliaia di posti di lavoro. Sono in corso contatti con oltre 220 aziende e il Ceipiemonte conta di concretizzarne almeno venti. In aiuto delle imprese lavora il Team per l'attrazione degli investimenti che si allarga alla Camera di Commercio di Torino e agli atenei piemontesi. "Nasce uno sportello unico per intercettare e accompagnare i dossier strategici" hanno spiegato il governatore Alberto Cirio, il sindaco Stefano Lo Russo, gli assessori regionali Andrea Tronzano, Fabrizio Ricca, Elena Chiorino e Fabio Carosso.

I grandi gruppi che hanno scelto di investire in Piemonte sono tanti: Coca-Cola ha investito 30 milioni e ha riaperto il sito di Gaglianico per produrre bottiglie in Pet riciclato, mentre a maggio scorso è stata inaugurata a Torino la nuova fabbrica di Cartier nel nuovo sito costato 25 milioni di euro dove lavorano 450 persone di cui 120 appena assunte. Sempre nell'ultimo anno, Bulgari a Valenza ha avviato i lavori per raddoppiare gli spazi dello stabilimento e assumere 650 nuovi dipendenti entro il 2028. C'è poi Google Cloud, che ha aperto a Torino la seconda 'cloud region' in Italia. E c'è Stellantis che farà a Torino l'hub per il riciclo delle auto "Siamo un Paese con potenzialità uniche, ma la complicazione rischia di scoraggiare le esigenze di rapidità e di concretezza che il mondo delle imprese hanno. Abbiamo il dovere di dare un'interlocuzione unica soprattutto a chi proviene dall'estero" ha spiegato Cirio che ha ricordato "la partita ancora aperta per Intel": "Abbiamo lavorato per due anni alla candidatura. Ce la stiamo giocando con il Veneto" ha detto.

"La questione dell'attrazione degli investimenti non può prescindere dal coinvolgimento della Città di Torino. Accolgo con soddisfazione la nascita del team per l'internazionalizzazione, per essere competitivi dobbiamo presentarci con una sola interfaccia e lavorare insieme" ha affermato Lo Russo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA