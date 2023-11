Corteo studenti a Torino, bruciato manifesto assessore FdI

Durante il corteo di Torino degli studenti è stato dato alle fiamme un manifesto elettorale dell'assessore regionale piemontese Maurizio Marrone (Fratelli d'Italia), in corso Vittorio Emanuele. Alcuni manifestanti anno gridato lo slogan minaccioso in stile Anni Settanta: "Marrone fascista sei il primo della lista".

Durante il corteo gli antagonisti hanno imbrattato con della vernice rossa le sagome della premier Giorgia Meloni e del leader israeliano Benjamin Netanyahu, in cui i due si stringono la mano. Intorno alle sagome sono state accese delle torce rosse da segnalazione e fumogeni rossi. "Questo è il rosso del sangue che Israele sta versando sterminando il popolo palestinese", ha detto uno speaker con il megafono. "L'Italia è complice delle stragi volute da Israele". Le sagome imbrattate sono state poi messe alla base del monumento a Vittorio Emanuele II.



