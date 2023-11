Compie 20 anni il centro culturale Social Community Theatre

Compie 20 anni il centro culturale Sct Centre, Social Community Theatre, che ha ideato ed esportato in Europa il Teatro Sociale e di Comunità, metodologia rivolta alle comunità territoriali, che promuove la partecipazione culturale attiva attraverso l'arte e il teatro con obiettivi sociali educativi e di salute. Per festeggiare, dal 22 novembre al 3 dicembre Sct organizza a Torino spettacoli, dibattiti, giochi, musica, a ingresso gratuito nello Spazio Bac, in via Cottolengo 24 bis. Tutti gli eventi aperti al pubblico sono a ingresso libero.

Il palinsesto ripercorre due decenni di vita che hanno visto la realizzazione di 106 progetti, 32 di formazione, 25 di comunità, 23 sulla salute, 19 sui diritti, 7 sull'ambiente.

Circa 400 mila persone coinvolte in oltre 24 Paesi stranieri.

Più di 480 partner di progetto, comprese compagnie teatrali, Università, istituzioni pubbliche, sanitarie e culturali, organismi internazionali, cooperative.

"Il programma di eventi che proponiamo in questi 12 giorni riflette la nostra versatilità creativa, espressa in 20 anni di costante ricerca, azione e innovazione» spiega Alessandra Rossi Ghiglione, che guida Sct Centre insieme ad Alessandro Pontremoli. Sct Centre è nato dall'incontro tra il Consorzio Corep, Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino e Teatro Popolare Europeo.



